Boete voor beleggingsfonds Today's Tomorrow en bestuurder Smit

AMSTERDAM (ANP) - Beleggingsfonds Today's Tomorrow (TT) heeft een boete van 30.000 euro gekregen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Bestuurder Cees Smit moet 62.500 euro betalen. TT had een paar jaar terug een beleggingsfonds op zijn naam laten registeren, maar gaf het beheer uit handen aan een Luxemburgse branchegenoot die het fonds alleen als stroman gebruikte. Volgens de toezichthouder heeft TT daarmee zijn vergunning als het ware uitgeleend, wat niet is toegestaan.

Bij het beheer van het fonds zouden de regels stelselmatig zijn overtreden. Zo waren er volgens de AFM ernstige tekortkomingen in het beloningsbeleid en de cliëntdossiers. Smit was destijds enig bestuurder en dagelijks beleidsbepaler van TT.

De kwestie rond TT speelde al in het najaar van 2012. Toen sloot het bedrijf een samenwerkingsovereenkomst met een Luxemburgse branchegenoot die in Nederland een beleggingsfonds op de markt wilde brengen. Het fonds, dat niet bij naam wordt genoemd, zou TT daarvoor nodig hebben, omdat het zelf in Luxemburg geen akkoord kreeg om er nog een te registeren.

TT en Smit legden de opgelegde boete eerder voor aan de hoogste bestuursrechter. Die besloot eind juni 2020 om de boete van Smit te verlagen van 125.000 euro naar 62.500 euro. Daarmee werden de boetes onherroepelijk, zo meldde de AFM woensdag. Eerder werd de vergunning van TT al ingetrokken.