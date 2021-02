AstraZeneca tekent pact met IDT Biologika voor vaccinproductie

LONDEN (ANP) - Farmaceut AstraZeneca wil de productie van coronavaccins in Europa versnellen en uitbreiden. Daarvoor heeft het bedrijf een overeenkomst gesloten met sectorgenoot IDT Biologika uit Duitsland. De samenwerking moet al in het tweede kwartaal van dit jaar tot successen gaan leiden.

Sinds de goedkeuring van het coronavaccin van AstraZeneca door de Europese medicijnautoriteit EMA begin februari, zijn volgens het bedrijf al 5 miljoen vaccins verscheept als onderdeel van de eerste tranche van 17 miljoen vaccins. In maart staat de levering van meer doses op de rol.

De farmabedrijven moeten de details van de samenwerking nog uitwerken. Maar vast staat dat beide willen investeren in de uitbreiding van capaciteit. Dat moet onder andere gebeuren in de Duitse Biologika-locatie in Dessau. Daar moeten op termijn tientallen miljoenen doses per maand worden gemaakt. Eind 2022 moet deze uitbreiding zijn voltooid.

De productielocatie wordt ook voor andere vaccins geschikt gemaakt, waarmee een strategische leveringslocatie wordt gecreëerd. Financiële details over de deal zijn niet gemeld. In Nederland wordt het medicijn van AstraZeneca niet aan 65-plussers gegeven omdat hun immuunsysteem minder goed werkt. Dan is het niet zeker of het vaccin wel genoeg aanslaat.