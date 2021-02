Betalen via iDEAL neemt flink toe door coronacrisis

AMSTERDAM (ANP) - De betalingen via iDEAL zijn in januari met een recordtempo gestegen. Dat kwam mede door de grote toename van onlineshoppen sinds de uitbraak van het coronavirus. De omzet met iDEAL is in januari met dik 50 procent gegroeid, tot krap 8,3 miljard euro.

Op jaarbasis was volgens eigenaar Currence en Betaalvereniging Nederland sprake van een toename met bijna 52 procent. Dat resulteerde in bijna 97 miljoen transacties. Sinds iDEAL tien jaar geleden breed geaccepteerd werd, ongeveer vijf jaar na de lancering in 2005, is de groei van het aantal maandelijkse betalingen niet zo hoog geweest.

Currence en de Betaalvereniging meldden verder dat de daling van betalingen tussen consumenten onderling verder is teruggelopen van 22 procent vorig jaar naar 15 procent nu. Dat komt mede door de lockdown en de avondklok. De toename van het aantal iDEAL-betalingen bij en tussen onlinewinkels is naar schatting met 65 procent gestegen.

Eerder werd al bekend dat het aantal pinbetalingen aan fysieke winkelkassa’s in januari met bijna 30 procent is gedaald. Dat is de sterkste daling sinds 2005 toen Currence en de Betaalvereniging de maandcijfers voor pinnen zijn gaan bijhouden. Voor de crisis nam het aantal pinbetalingen jaarlijks met gemiddeld 10 procent toe.