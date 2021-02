Autobouwer GM verwacht tot 2 miljard minder winst door chiptekort

DETROIT (ANP/AFP) - De Amerikaanse automaker General Motors (GM) verwacht dit jaar 1,5 miljard à 2 miljard dollar (1,2 miljard à 1,6 miljard euro) minder operationele winst te boeken door het chiptekort waar autofabrikanten last van hebben. De maker van onder meer merken als Cadillac, Chevrolet, Buick en Hummer moest al enkele fabrieken stilleggen en bouwt verder auto's zonder bepaalde delen waar de chips in verwerkt zitten.

GM is niet de enige autofabrikant die last heeft van de chiptekorten. Die worden volgens de autosector veroorzaakt omdat chipmakers de voorkeur geven aan het maken van lucratievere chips voor bijvoorbeeld smartphones. Chipproducenten wijzen er echter op dat zij hun capaciteit al maanden van tevoren inplannen en dat automakers door de coronacrisis zelf hun productie en dus ook hun chipbestellingen verlaagden.

Branchegenoot Ford Motor ging GM al voor met een voorspelling van de impact die de chiptekorten zullen hebben. Die Amerikaanse autobouwer rekende op een operationele winst die tussen de 1 miljard en 2,5 miljard dollar lager ligt dan zonder het tekort.

GM had in het vierde kwartaal van afgelopen jaar te maken met een sterke vraag naar grote pick-ups en SUV's. Daarmee werd het jaar, dat door de coronacrisis moeizaam verliep voor GM met gedwongen sluitingen en het maken van beademingsapparatuur tijdens de eerste coronapiek, positief afgesloten. De omzet over heel 2020 kwam uit op 122,5 miljard dollar tegen 137,2 miljard dollar een jaar eerder. De winst bedroeg vorig jaar 6,2 miljard dollar, 334 miljoen dollar minder dan in 2019.