Sluiting horeca en evenementen raakt verkopen Coca-Cola

ATLANTA (ANP) - De Amerikaanse frisdrankproducent Coca-Cola heeft afgelopen jaar minder frisdrank verkocht vanwege de sluiting van de horeca en de evenementenbranche door de coronacrisis. De omzet en winst vielen daardoor lager uit dan een jaar eerder.

De omzet nam in 2020 met 11 procent af tot 33 miljard dollar, met een daling van de nettowinst met 13 procent tot ruim 7,7 miljard dollar. Het wereldwijde verkoopvolume daalde met 6 procent. In alle regio's stond de verkoop onder druk. Wel werd meer frisdrank verkocht voor consumptie in huis omdat mensen vanwege de virusuitbraak veel thuisblijven, maar dat bood onvoldoende compensatie voor de problemen in de horeca, pretparken en stadions.

Coca-Cola zegt dat ook sinds begin dit jaar de verkoop is gedaald door de lockdowns in veel landen tegen de pandemie. Het bedrijf denkt wel dat over heel 2021 weer groei te zien zal zijn.