'Transparantie ontwikkelingsbank FMO schiet tekort'

AMSTERDAM (ANP) - De Nederlandse ontwikkelingsbank FMO is niet transparant genoeg over financieringen en investeringen en handelt daarmee in strijd met de eigen doelstellingen. Dat zeggen maatschappelijke kennis- en ontwikkelingsorganisaties als Both ENDS, SOMO en Oxfam Novib, na internationaal onderzoek naar de informatie over projecten op de website van de bank.

De onderzoekers keken naar de investeringen tussen 1 januari 2019 en 31 mei 2020 van FMO, dat voor meer dan de helft in handen is van de overheid. Slechts in een kwart van de gevallen werd bekendgemaakt welke potentiële negatieve gevolgen een investering van FMO zou hebben voor mens en milieu. Volgens de organisaties is dat geen goede zaak omdat daardoor niet het "eerlijke verhaal" verteld wordt over wat zo’n project oplevert en wat het kost.

"FMO zou als investeerder zelf verantwoordelijkheid moeten nemen voor die informatievoorziening, maar schiet hierin helaas ernstig tekort", geeft een woordvoerster van Both ENDS aan. Ook vindt ze dat lokale gemeenschappen moeten worden betrokken in de besluitvorming rond projecten. "Als het bos naast je dorp wordt gekapt om er een palmolieplantage van te maken, of er komt een grote dam in de rivier waarvan je voor water en vis afhankelijk bent, dan moet je toegang hebben tot informatie om je belangen te verdedigen en een stem te hebben in de besluitvorming."

De in totaal 28 organisaties die het onderzoek onderschrijven hebben een brief geschreven aan FMO waarin ze de bank oproepen om beleid en praktijk op het gebied van transparantie grondig te herzien en te versterken. Ook zou FMO er volgens hen voor moeten zorgen dat die informatie begrijpelijk is voor de betrokken gemeenschappen en deze ook bereikt.

FMO was niet direct bereikbaar voor commentaar.