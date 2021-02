'Verkoop TikTok aan Walmart en Oracle voorlopig van de baan'

WASHINGTON (ANP) - De gedwongen verkoop van de Amerikaanse tak van filmpjesapp TikTok aan winkelketen Walmart en softwaremaker Oracle is voorlopig van de baan. De regering van de Amerikaanse president Joe Biden werkt aan een grootschalige evaluatie van de stappen die zijn voorganger Donald Trump nam om de veiligheidsrisico's die bepaalde Chinese bedrijven vormen in te perken. Dat schrijft de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal op basis van ingewijden.

Onder Trump zetten de Verenigde Staten hoog in tegen bedrijven die een veiligheidsrisico vormen, bijvoorbeeld omdat ze te nauwe banden hebben met de Chinese overheid of het leger van het land. Bij ByteDance, het moederbedrijf van TikTok, was het grootste bezwaar dat de gegevens van alle gebruikers in China werd opgeslagen.

ByteDance liet weten bereid te zijn die data in de VS op te slaan, maar dat was voor de regering-Trump onvoldoende. Die dreigde met een verbod als er geen verkoop aan een Amerikaans bedrijf zou komen. Na een flirt met Microsoft werd vorig najaar uiteindelijk een deal gesloten met Walmart en Oracle. Die zouden de Amerikaanse tak van TikTok deels in handen krijgen en tegelijkertijd diensten gaan leveren daaraan.

Aandacht verloren

Ondertussen was ByteDance verschillende rechtszaken begonnen en kreeg het meerdere keren gelijk, waardoor een verbod er uiteindelijk niet kwam. Een zaak tegen de gedwongen verkoop loopt nog. Bovendien leek Trump zijn aandacht in het onderwerp te hebben verloren toen de deal was gesloten.

ByteDance heeft volgens de ingewijden in de tussentijd gesprekken gevoerd met de Amerikaanse toezichthouder voor buitenlandse investeringen CFIUS over het oplossen van de kwestie. Een van de oplossingen die op tafel ligt is het beheren van de data van TikTok-gebruikers door een vertrouwde derde partij. Dat zou betekenen dat er geen verkoop meer komt.