Gebak en babydoekjes gewild bij afhalers HEMA en Action

AMSTERDAM (ANP) - HEMA en Action merken dat respectievelijk gebak en onder meer babydoekjes gewild zijn bij afhalers. De winkelketens zijn vanaf woensdag weer open voor het afhalen van online of telefonisch bestelde producten. Tot grote drukte leidt dat nog niet, maar ze merken dat klanten hun wel nog steeds weten te vinden.

Volgens een woordvoerster van HEMA loopt vooral de verkoop van gebak erg goed. Bij Action gaat het bijvoorbeeld om schoonmaakartikelen, vuilniszakken, babydoekjes en theelichtjes, maar ook sneeuwschuivers, antivries en ijskrabbers.

Een zegsman van Action geeft aan dat het aantal bestellingen dat woensdag opgehaald wordt per winkel varieert van circa 50 tot 145. "Dus het is heel goed te doen. We zijn positief, al staat dit natuurlijk niet in verhouding tot wanneer onze winkels normaal geopend zijn."

Het gaat bij de discounter om bestellingen die maandag en dinsdag zijn gedaan. Bij Action kunnen mensen hun bestelling pas op zijn vroegst de volgende dag ophalen. Van de overheid moet er minimaal vier uur zitten tussen het bestellen en afhalen, om funshoppen te voorkomen. Maar Action besloot die tijdsspanne om operationele redenen op te rekken.