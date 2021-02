Adyen koploper, ABN AMRO onderuit in groene AEX

AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse AEX-index won woensdag terrein onder aanvoering van Adyen. De Nederlandse betalingsverwerker profiteerde in het coronajaar 2020 van de forse toename van onlinewinkelen. ABN AMRO en Heineken, die beide verliezen leden in het afgelopen jaar, werden lager gezet. De algehele stemming op de Europese aandelenbeurzen bleef terughoudend, na de adempauze een dag eerder.

Het aandeel Adyen werd dik 9 procent meer waard. Het fintechbedrijf groeide in de tweede jaarhelft hard door. De opleving van het coronavirus zat de inkomsten uit de reissector weliswaar dwars, maar dat compenseerde het betalingsbedrijf met klanten als Netflix, Facebook, H&M en Uber ruimschoots door de sterke stijging van onlineverkopen.

De hoofdindex op Beursplein 5 stond rond het middaguur 0,7 procent in de plus op 661,46 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 999,42 punten. Roestvrijstaalmaker Aperam won 2,5 procent bij de middelgrote bedrijven dankzij beter dan verwachte resultaten. De beurs in Parijs bleef vlak en Londen won 0,3 procent. Frankfurt zakte 0,1 procent.

ABN AMRO

ABN AMRO behoorde tot de hekkensluiters in de AEX met een min van 2,6 procent. De bank leed in 2020 voor het eerst in een decennium een jaarverlies. Net als andere banken moest ABN AMRO door de coronacrisis veel geld apart zetten voor leningen die mogelijk nooit worden terugbetaald. Heineken zakte 2,1 procent. De bierbrouwer gaat de komende jaren wereldwijd 8000 banen schrappen, waarvan ongeveer 300 in Nederland, om kosten te besparen. Heineken verkocht vorig jaar zo'n 8 procent minder bier en leed een verlies van 204 miljoen euro.

In Parijs werden de resultaten van de Franse bank Société Générale (plus 3,5 procent) goed ontvangen. ThyssenKrupp dikte bijna 7 procent aan in Frankfurt. Het Duitse industrieconcern verhoogde zijn verwachtingen dankzij meevallende resultaten in het afgelopen kwartaal.

A.P. Møller-Maersk

A.P. Møller-Maersk zakte 6,5 procent in Kopenhagen. De grootste containervervoerder ter wereld profiteerde afgelopen kwartaal van de sterke vraag van bedrijven die hun voorraden moesten aanvullen. Maersk waarschuwde echter dat het schaarse aanbod van containers voor knelpunten kan zorgen omdat het bedrijf niet op tijd aan geschikt materieel kan komen. Dat drijft de kosten voor het bedrijf op.

De euro was 1,2125 dollar waard, tegen 1,2101 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,6 procent duurder op 58,68 dollar. Brentolie klom 0,7 procent in prijs tot 61,52 dollar.