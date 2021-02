EU-parlement akkoord met corona-herstelfonds van 672,5 miljard

Wow, wat een bedrag, 627,5 miljard euro. Als het bananen zijn en je leg ze naast elkaar dan rijkenze waarschijnlijk tot de maan.

Dat komt dan als negatief op de balans van ECB te staan en dus heeft Nederland een deel. Hoe dat terug te betalen? We zouden dan moeten bezuinigen maar ieder politicus gaat dat uit de weg. De geldpersen die overuren draaien, die klagen niet, de kiezers wel. Dus makkelijkste weg kiezen nu.

Later, dat is latere zorg?

En de zeer lage rente? Die veroorzaakt ook excessen zoals pensioenfondsen die zeker komende jaren moeten korten. Deze fondsen worden nog verplicht om staatsleningen op te kopen omdat het veilig zou zijn. Maar in plaats van rendement krijgen, moet je zelfs betalen om deze te hebben ! Dus omgekeerde wereld.

En levensmiddelen zullen veel duurder worden . Ook huren en huizenprijzen . Alleen salaris blijft hetzelfde. Vergeet de koopkracht maar. Was vroeger ECB zijn taak om vooral koopkracht te handhaven, nu is het een politiek instrument om Europa bij elkaar te houden. Politiek regelt ook niks concreet. Het is alleen duurder geworden, de huizenprijzen en de huren. Terwijl wonen een primaire behoefte is. Beleggers, uit binnen en buitenland, zelfs een prins, kopen tientallen woningen op en drijven prijzen op en politiek zegt dat het komt alleen door schaarste. Mensen moeten toch ergens wonen en dat is de oorzaak dat huren zo hoog kunnen worden, kopen is voor velen al geen optie.

Vroeger vielen huurinkomsten in box 1 en dat gaf rem op de zaak.

Men zou mensen en/of bedrijven die meer dan 2 woningen bezitten, de huurinkomsten belasten in box 1, het zijn toch ook inkomen? En de maximale hoogte van de huren per regio regelen, ook in vrije sector. Dit koppelen aan gemiddelde inkomen van Jan Modaal. Woningen zijn er om in te wonen en niet te speculeren of beleggen. Dan pas wordt het een en ander rechtgetrokken.

Anders totaal geen vooruitzicht voor Jan Modaal, deze zit in een rat race en alleen de huurlasten kunnen al de helft van zijn netto inkomsten opslokken.