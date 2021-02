Vestas levert meer windmolens af ondanks coronaproblemen

AARHUS (ANP) - Windmolenfabrikant Vestas heeft afgelopen jaar meer windturbines afgeleverd. Het Deense bedrijf moest door de coronacrisis wel meer kosten maken vanwege problemen met de levering van materialen en het afleveren van de windmolens.

Volgens Vestas zette de markt voor hernieuwbare energie, ondanks de coronacrisis "opnieuw een grote stap voorwaarts". De weerbaarheid van de markt tijdens een mondiale crisis geeft volgens topman Henrik Andersen vertrouwen dat hernieuwbare energie "de ruggengraat van de maatschappij" kan vormen. Het aantal orders bij Vestas liep flink op en het bedrijf heeft nog voor 43 miljard euro aan opdrachten liggen.

De omzet van Vestas steeg tot 14,8 miljard euro, maar door de coronakosten maakte het bedrijf minder winst per geleverde turbine. Omdat er wel meer windmolens werden afgeleverd, steeg het resultaat toch, tot 771 miljoen euro. Voor komend jaar verwacht Vestas dat de opbrengsten verder zullen stijgen.

Eind vorig jaar was Vestas goed voor ongeveer een kwart van alle windmolens die in windparken op zee in Europa staan, becijferde brancheorganisatie WindEurope deze week. Het Deense bedrijf zag concurrenten Siemens Gamesa en GE echter met aanmerkelijk grotere windturbines komen, die windparken nog efficiënter kunnen maken. Vestas heeft nu zelf ook zo'n grotere windturbine met een capaciteit van 15 megawatt in het vooruitzicht gesteld. Dat is genoeg om jaarlijks 20.000 huishoudens van stroom te kunnen voorzien. Vestas verwacht die grotere windturbines in 2024 te kunnen leveren.