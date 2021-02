Betaalbedrijf Adyen uitblinker op beurs na sterke cijfers

AMSTERDAM (ANP) - Het aandeel Adyen stond woensdagmorgen flink hoger op de Amsterdamse beurs. De Nederlandse betalingsverwerker profiteerde in het coronajaar 2020 van de forse toename van onlinewinkelen. De AEX-bedrijven ABN AMRO en Heineken, die ook met resultaten kwamen, moesten het ontgelden. De algehele stemming op de Europese aandelenmarkten bleef terughoudend, na de adempauze een dag eerder.

Adyen was koploper bij de hoofdbedrijven op het Damrak met een winst van dik 9 procent. Het fintechbedrijf groeide in de tweede jaarhelft hard door. De opleving van het coronavirus zat de inkomsten uit de reissector weliswaar dwars, maar dat compenseerde het betalingsbedrijf met klanten als Netflix, Facebook, H&M en Uber ruimschoots door de sterke stijging van onlineverkopen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,5 procent hoger op 660,24 punten. De MidKap verloor 0,1 procent tot 999,55 punten. Roestvrijstaalmaker Aperam won 1,2 procent bij de middelgrote bedrijven dankzij beter dan verwachte resultaten. De beurzen in Parijs en Londen wonnen tot 0,3 procent. Frankfurt daalde 0,1 procent.

ABN AMRO

ABN AMRO stond in de staartgroep van de AEX met een min van 1,9 procent. De bank leed in 2020 voor het eerst in een decennium een jaarverlies. Door de coronacrisis en de lage rente stond het verdienmodel van het concern behoorlijk onder druk. Net als andere banken moest ABN AMRO afgelopen jaar veel geld apart zetten voor leningen die mogelijk nooit worden terugbetaald. Onder de streep kwam het financiële concern 45 miljoen euro tekort. In 2019 boekte de bank nog een winst van meer dan 2 miljard euro.

Heineken zakte 1,6 procent. De bierbrouwer gaat de komende jaren wereldwijd 8000 banen schrappen, waarvan ongeveer 300 in Nederland. Met de reorganisatie wil het concern de kosten met zo'n 350 miljoen euro per jaar verlagen. In totaal werken er ongeveer 85.000 mensen bij het bedrijf. Heineken verkocht vorig jaar zo'n 8 procent minder bier en leed een verlies van 204 miljoen euro.

Société Générale

In Parijs vielen de resultaten van de Franse bank Société Générale (plus 3,8 procent) in de smaak bij beleggers. ThyssenKrupp steeg ruim 5 procent in Frankfurt. Het Duitse industrieconcern verhoogde zijn verwachtingen dankzij meevallende resultaten in het afgelopen kwartaal. De Duitse maaltijdbezorger Delivery Hero, die ook met cijfers kwam, won 0,5 procent.

De euro was 1,2128 dollar waard, tegen 1,2101 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,2 procent tot 58,26 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent minder op 61,05 dollar.