'Trage vaccinatie kost Nederland veel geld'

Alles open, dikke mensen eerst vaccineren en een par extr doden op de koop toe nemen. Accepteert iedereen nu wel. Ook al is het je eigen oma.

Jij werkt overduidelijk niet in de zorg. Het is makkelijk praten als je geen keuzes hoeft te maken over wie wel/niet te helpen. Dat noemen ze 'de beste stuurlui staan aan wal'. Er is nog een gezegde dat van toepassing is: 'schoenmaker hou je bij je leest'.