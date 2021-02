Toyota trotseert coronavirus en chiptekorten

TOKIO (ANP/AFP/BLOOMBERG) - Toyota heeft het afgelopen kwartaal fors meer winst geboekt. De autofabrikant profiteert ervan dat de auto-industrie herstelt van de coronacrisis, met name in de Verenigde Staten en China. Ook liet het Japanse bedrijf bij de publicatie van de cijfers weten dat het op korte termijn geen last denkt te hebben van de chiptekorten in de autosector.

Wereldwijd kampen steeds meer automakers met chiptekorten, waardoor ze minder wagens kunnen produceren en verkopen. Dit komt vooral omdat de crisis de verkoop van apparaten voor thuisgebruik heeft aangejaagd. Daardoor verdwijnen veel van de beschikbare chips in computers, tablets en andere elektronica. Maar de chips zijn essentieel voor moderne auto's die steeds meer slimme toepassingen hebben.

Toyota boekte in het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar een winst van 838,7 miljard yen (6,6 miljard euro). Dat is 50 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. De omzet steeg met 7 procent naar 8150 miljard yen. Volgens analisten herstelt Toyota sneller van de coronacrisis dan concurrenten.

Verwachtingen

Toyota verhoogde de verwachtingen voor het hele boekjaar, dat tot eind maart loopt. De omzet waar het bedrijf nu op rekent ligt daarbij nog wel ruim 11 procent lager dan die in het boekjaar ervoor.

In 2020 onttroonde Toyota rivaal Volkswagen als grootste autoverkoper ter wereld. Volkswagen verkocht wereldwijd ruim 9,3 miljoen wagens. Toyota kwam uit op dik 9,5 miljoen exemplaren, inclusief cijfers van dochters. Vergeleken met eerdere jaren steken de cijfers schraal af. Doordat fabrieken in het voorjaar tijdelijk de productie moesten stilleggen vanwege de coronapandemie, werden er minder auto's afgeleverd. Ook sloten veel dealers tijdelijk de deuren, waardoor de verkoopcijfers kelderden.