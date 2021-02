Betalingsbedrijf Adyen profiteert van populariteit onlinewinkelen

AMSTERDAM (ANP) - Het Nederlandse fintechbedrijf Adyen is in de tweede helft van coronajaar 2020 hard doorgegroeid. De opleving van het coronavirus in veel delen van de wereld zat de inkomsten uit de reissector weliswaar dwars, maar dat compenseerde de betalingsverwerker voor klanten als Netflix, Facebook, H&M en Uber ruimschoots door de forse toename van onlinewinkelen.

Wegens het risico op coronabesmettingen zijn in veel landen winkels gesloten of doen mensen sowieso liever aankopen vanuit huis. Mede daardoor groeide in de laatste zes maanden van 2020 ook het volume van door Adyen verwerkte betalingen met 29 procent ten opzichte van een jaar eerder, tot een totaal van 174,5 miljard euro.

Daarbij viel volgens Adyen vooral de groei in Noord-Amerika op. Waar het in Amsterdam gevestigde bedrijf klanten in de Verenigde Staten voorheen met name hielp met de betalingen buiten de landsgrenzen, deden ze nu ook vaker een beroep voor betalingen op de binnenlandse markt.

Dit tweede jaarhelft een omzetstijging op van 28 procent tot 379,4 miljoen euro. Daarop boekte Adyen een nettowinst van 163,1 miljoen euro, wat 27 procent meer is dan in de tweede jaarhelft van 2019.