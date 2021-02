Drukke cijferdag op Damrak, Heineken schrapt banen

AMSTERDAM (ANP) - Beleggers op de Amsterdamse beurs krijgen vanaf woensdag flink wat cijfers te verwerken van grote bedrijven. De AEX-fondsen Heineken, ABN AMRO en Adyen openden voor de opening van de beurs al de boeken, terwijl winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield na de slotbel met resultaten komt. Donderdag en vrijdag komen onder meer ArcelorMittal, Aegon, RELX en ING met cijfers. De Europese aandelenmarkten lijken op basis van de openingsindicatoren licht hoger te beginnen aan de nieuwe handelsdag.

Bierbrouwer Heineken kondigde aan de komende jaren wereldwijd 8000 banen te schrappen. Met de reorganisatie wil het concern de kosten met zo'n 350 miljoen euro per jaar verlagen. In totaal werken er ongeveer 85.000 mensen bij het bedrijf. Hoeveel banen in Nederland verdwijnen is nog onduidelijk. Heineken verkocht in het coronajaar 2020 zo'n 8 procent minder bier en leed een verlies van 204 miljoen euro.

ABN AMRO leed in 2020 voor het eerst in een decennium een jaarverlies. Door de coronacrisis en de lage rente stond het verdienmodel van de bank behoorlijk onder druk. Net als andere banken heeft ABN AMRO afgelopen jaar ook veel geld apart moeten zetten voor leningen die mogelijk nooit worden terugbetaald. Onder de streep kwam het financiële concern 45 miljoen euro tekort. In 2019 boekte de bank nog een winst van meer dan 2 miljard euro.

Adyen

Betaalbedrijf Adyen zag de omzet afgelopen jaar met 28 procent groeien tot 684,2 miljoen euro. De betaalvolumes stegen in het coronajaar met 27 procent tot 303,6 miljard euro. Ook roestvrijstaalmaker Aperam kwam met cijfers. Het bedrijf presteerde in het vierde kwartaal en in heel 2020 beter dan verwacht. Voor het lopende kwartaal voorziet het bedrijf een verdere stijging van het resultaat ten opzichte van het vierde kwartaal.

De Europese beurzen bleven dinsdag dicht bij huis. De AEX-index eindigde 0,1 procent hoger op 657,07 punten en de MidKap daalde 0,1 procent tot 1000,33 punten. De beurs in Londen won 0,1 procent en Parijs verloor een fractie. De Duitse DAX zakte 0,4 procent. Wall Street deed een stapje terug na het bereiken van nieuwe recordstanden. De Dow-Jonesindex sloot licht lager op 31.375,83 punten. De brede S&P 500 zakte 0,1 procent en techgraadmeter Nasdaq won 0,1 procent.

De euro was 1,2123 dollar waard, tegen 1,2101 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,3 procent tot 58,17 dollar. Brentolie kostte ook 0,3 procent minder, op 60,92 dollar.