Aanboren nieuwe markten stuwt omzet Coolblue naar 2 miljard

Eens, en het gaat nog veel verder! Op het forum van HAL staat ook een mooie link naar de reviews die Coolblue in Duitsland krijgt. Reeds 1.000 waarderingen, gemiddeld een 4,9 op schaal tot 5. Kunnen andere bedrijven nog een flinke duim aan zuigen. Er zit groei in het productaanbod en door meer fysieke vestigingen, en vervolgens is de internationale (Europa) expansie pas net gestart. Coolblue gaat binnen 3 jaar Bol.com voorbij, is zo mijn voorspelling.