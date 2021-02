Productie Nederlandse industrie kromp nog maar licht in december

DEN HAAG (ANP) - De productie van de Nederlandse industrie is in december nog maar heel licht gekrompen ondanks de tweede coronalockdown. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) was sprake van de kleinste krimp op jaarbasis na januari vorig jaar, toen de industrie voor het laatst meer wist te produceren.

De gemiddelde dagproductie was in december 0,2 procent lager dan in dezelfde maand een jaar eerder. Bekeken van november op december 2020 steeg de productie met 0,5 procent. Ongeveer een derde van alle bedrijfsklassen in de industrie produceerde zelfs al meer dan in december 2019. De chemie was daarbij goed voor de sterkste groei.

De productie herstelt met horten en stoten, concludeerde het statistiekbureau eerder al. Het sentiment van fabrikanten wordt wel steeds beter. In januari waren industriële ondernemers voor het eerst na maart 2020 gemiddeld weer positief. Volgens het CBS bereikte het producentenvertrouwen de hoogste stand na februari vorig jaar. Ondernemers zijn zowel positiever geworden over hun eigen orderportefeuille als over de verwachte bedrijvigheid.