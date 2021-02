Werkgeversorganisaties komen met groenere en inclusievere koers

ROTTERDAM (ANP) - Werkgeversorganisatie VNO-NCW en MKB-Nederland pleiten voor een groenere en inclusievere koers. In een stuk met de titel Ondernemen voor brede welvaart lichten de organisaties hun nieuwe rolopvatting toe, aldus voorzitter Ingrid Thijssen van VNO-NCW in een interview in het AD.

"Wij kunnen meer verantwoordelijkheid op ons nemen en willen dat ook. Dus kiezen we voor een nieuwe rolopvatting", zegt Thijssen. Dat jongeren soms moeilijk aan een stageplaats komen, moet stoppen, zegt ze. "Gelijke kansen in het onderwijs zijn het allerbelangrijkste. Iedereen moet de kans krijgen om stage te lopen. Dat is geen gunst. Het is een verantwoordelijkheid voor bedrijven."

Volgens de voorzitter valt er met VNO-NCW ook te praten over verhoging van het minimumloon. "Dat is voor ons bespreekbaar, maar niet als dat ertoe leidt dat het hele loongebouw omhoog gaat."

Steunpakketten

Nu zijn de bedrijven vooral bezig met de steunpakketten die bedrijven en banen overeind moeten houden in de coronacrisis, maar volgens Thijssen moeten we kijken naar de verdere toekomst. "Dan zijn we terug bij problemen die er voor corona ook al op ons af kwamen: de klimaattransitie gaat niet snel genoeg, de stikstofproblematiek is niet opgelost, de economische groeiverwachting is te klein om onze zorg, onderwijs en politie te kunnen blijven betalen."

De investeringsplannen kosten volgens Thijssen 20 miljard euro per jaar, waarbij de bedrijven ook mee investeren. "Daarnaast is er een publiek aandeel. Daarvan zeggen we dat de staatsschuld mag oplopen. Tegelijkertijd staat er vanaf 2023 twee miljard euro op de begroting om werkgeverslasten te verlichten. Daarvan zeggen wij: zet dat geld voor de Baangerelateerde Investeringsaftrek nou alleen in om nieuwe investeringen in duurzaamheid goedkoper te maken. Op dat vlak moet nog zo onwaarschijnlijk veel gebeuren. We moeten een maatje groter denken."

Ze benadrukt dat het tempo van de vergroening omhoog moet. "We moeten de industrie verduurzamen en de energie-infrastructuur vernieuwen", zegt Thijssen. "Dat zijn complexe vraagstukken. Politieke partijen, bedrijven en maatschappelijke organisaties moeten over hun eigen schaduw heen stappen."