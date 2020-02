Groene koersborden op Wall Street

Onwaarschijnlijk als we de kenmerken van het virus aanschouwen. Groen en weer groen terwijl er zich een ramp in drie slow afspeelt.



Een Britse man heeft minstens elf anderen besmet met het coronavirus. 'Dát iemand de ziekte overbrengt is niet verrassend', zegt de in infectieziekten gespecialiseerde professor Andrew Freedman in The Guardian, 'maar dit aantal is bijzonder groot. We kunnen hem met recht omschrijven als een superverspreider.'



Het begon een week of drie geleden, met een werkreis naar Singapore. Samen met 109 anderen nam de man, een Brit van middelbare leeftijd, deel aan een conferentie. Van de 109 deelnemers kwamen 94 mensen van buiten Singapore. Eén bezoeker was afkomstig uit Wuhan.



Na de conferentie reisde de Brit terug naar Europa, naar het Franse skioord Les Contamines-Montjoie. Daar bleef hij vier dagen, om vervolgens terug te vliegen naar het Engelse plaatsje Hove. Eenmaal aangekomen, bracht hij een bezoek aan de lokale pub The Grenadier.



Op dat moment had de man nog nergens last van. Pas toen hij hoorde dat een andere bezoeker van de conferentie het virus had opgelopen, besloot hij zich te melden bij de lokale gezondheidsdienst.



De man bleek besmet - net als een flinke groep mensen met wie de Brit contact had gehad. Vijf in Frankrijk, vier in Engeland en één in Spanje. Die laatste was in hetzelfde ski-oord geweest.



Een onbekend aantal anderen, onder wie een vijftal uit de pub, is getest of zit nog in quarantaine. De Britse gezondheidsdienst is nog op zoek naar anderen die contact met hem hadden.