ING wil obligaties vervroegd aflossen

Gepubliceerd op

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - ING wil tot 1 miljard dollar aan achtergestelde obligaties vervroegd aflossen. Dat meldde de bank in een verklaring.

Het gaat om stukken met een looptijd tot 2023 met een coupon van 5,8 procent. Het aanbod verloopt in eerste instantie op 9 maart. Het bedrag dat uitstaat op de stukken is in totaal 2 miljard dollar.