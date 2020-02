'Voorzichtige opening beurshandel Wall Street'

Gepubliceerd op | Views: 182

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York lijken maandag met zeer kleine koersuitslagen aan de nieuwe handelsweek te gaan beginnen. Beleggers op Wall Street blijven voorzichtig met het oog op de ontwikkelingen rond het nieuwe coronavirus dat steeds meer levens eist.

Het aantal doden door het Wuhan-virus is gestegen naar 910. In de Chinese provincie Hubei, het epicentrum van de uitbraak, zijn de afgelopen 24 uur 91 mensen gestorven. In heel China zijn tot nog toe meer dan 40.000 gevallen van besmetting geregistreerd sinds het virus in december opdook in de stad Wuhan.

Tesla staat voorbeurs duidelijk in de plus. De fabrikant van elektrische auto's heeft zijn fabriek in Shanghai heropend. Die fabriek werd eerder voor een verlengde periode stilgelegd vanwege het coronavirus. De koers van Tesla laat de afgelopen tijd opmerkelijke bewegingen zien. Begin vorige week steeg het aandeel nog naar een recordniveau, maar sindsdien is de koers weer fors ingezakt.

Xerox

Kopieermachine- en printerfabrikant Xerox liet weten zijn overnamebod op branchegenoot HP Inc te verhogen, na eerder de deur te zijn gewezen. Het nieuwe bod is 24 dollar per aandeel, tegen een eerder bod van 22 dollar per aandeel.

Aan het cijferfront zijn er resultaten van Restaurant Brands International, het moederbedrijf van fastfoodketen Burger King, caféformule Tim Hortons en kipketen Popeyes. Die lijken goed te vallen want het aandeel staat voor aanvang op winst. Ook farmaceut Allergan gaf inzage in de prestaties.

Hoorzittingen Powell

L Brands staat een hogere opening te wachten, na berichten dat het bedrijf dicht bij een deal is om zijn lingeriemerk Victoria's Secret te verkopen aan Sycamore Partners. De lingerieketen stond al enige tijd in de etalage. Een overeenkomst zou deze week al wereldkundig kunnen worden gemaakt. Farmaceut Eli Lilly staat in het rood voorbeurs, na tegenvallende testresultaten met een experimenteel middel tegen de ziekte van Alzheimer.

Beleggers kijken daarnaast uit naar hoorzittingen in het Amerikaanse Congres met voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve deze week. Er wordt vooral gelet op uitspraken door Powell over het coronavirus. De Amerikaanse centrale bank waarschuwde vrijdag nog voor een negatieve impact door de uitbraak op de Amerikaanse economie.

De Amerikaanse beurzen sloten vrijdag lager door zorgen om de corona-epidemie. De Dow-Jonesindex eindige 0,9 procent lager op 29.102,51 punten. De breed samengestelde S&P 500 gaf 0,5 procent prijs tot 3327,71 punten en technologiebeurs Nasdaq zakte 0,5 procent tot 9520,51 punten.