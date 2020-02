Xerox verhoogt bod op branchegenoot HP

Gepubliceerd op | Views: 65

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - Kopieermachinefabrikant Xerox heeft zijn bod op branchegenoot HP verhoogd. Xerox is nu bereid 24 dollar per aandeel HP uit te geven in een combinatie van contanten en aandelen. Aandeelhouders HP zouden 18,40 in contanten krijgen en daarnaast 0,149 aandeel Xerox. Eerder was Xerox nog bereid om 22 dollar per aandeel te betalen.

Xerox probeert al langer HP in te lijven. Nadat dat bedrijf het vorige bod van in totaal 33 miljard dollar naast zich neer had gelegd omdat het te laag was, besloot Xerox direct naar de aandeelhouders van zijn overnameprooi te stappen. Ook zei Xerox al een reeks nieuwe bestuurders te willen voordragen bij HP om zo de druk op het bestuur op te voeren.

Volgens Xerox geven de aandeelhouders van HP aan wel oren te hebben naar de "hogere dividenduitkeringen" en "verbeterde groeivooruitzichten" die een samenvoeging van de twee bedrijven met zich mee zou brengen. Xerox denkt jaarlijks tot 2 miljard dollar te kunnen besparen als de fusie met HP er komt.