'Randstad blijft gebukt gaan onder zwakke markt'

AMSTERDAM (AFN) - Randstad kampte in het vierde kwartaal van het afgelopen jaar wederom met zwakke marktomstandigheden. De uitzender, die heel gevoelig is voor de stand van de economie, zette in de periode een lagere omzet en een lagere brutowinst in de boeken. Dat voorspellen analisten, blijkt uit een consensus op de website van het uitzendbedrijf.

Randstad, dat dinsdag met zijn resultaten op de proppen komt, worstelt met een groeivertraging in Europa. Met name in Frankrijk en Duitsland is de economische activiteit volgens de kenners zwak mede vanwege de uitdagingen in de auto-industrie. Ook in de Verenigde Staten zijn er tekenen van economische terugval. Door die situatie is er minder vraag naar tijdelijk personeel. Randstad ziet dat terug in teruglopende vergoedingen, voorspellen de marktvorsers.

De opbrengsten van Randstad kwamen in het laatste kwartaal van vorig jaar uit op een kleine 6 miljard euro, raamt de consensus. Een jaar geleden stond daar nog 6,1 miljard euro tegenover. Ook de brutowinst daalde waarschijnlijk in de periode, met zo'n 13 miljoen euro tot bijna 1,2 miljard euro. In heel 2019 zakte de omzet naar verwachting tot 23,6 miljard euro. De brutowinst ging wel licht omhoog tot ruim 4,7 miljard euro.

Manpower

De omzetgroei per werkdag, een belangrijke maatstaf voor Randstad, bleef in het vierde kwartaal in een sterker tempo krimpen. Die maatstaf zakte volgens de kenners tot min 2,6 procent ten opzichte van een jaar eerder. In het derde kwartaal bedroeg de omzetgroei per werkdag min 2,5 procent.

De Amerikaanse branchegenoot Manpower kampte vorig kwartaal ook met een groeivertraging in Europa. De omzet ging in dat werelddeel omlaag vanwege grote tegenvallers in Frankrijk en Italië.