'AkzoNobel zet hogere jaarcijfers in boeken'

Gepubliceerd op | Views: 117

AMSTERDAM (AFN) - Verfproducent AkzoNobel heeft in 2019 hogere resultaten behaald, aldus een consensus van analistenschattingen die het bedrijf op de eigen website heeft geplaatst. AkzoNobel komt woensdag met cijfers en een dag later houdt het bedrijf een beleggersdag waarin nieuwe strategische doelstellingen worden aangekondigd.

Volgens de consensus komt de omzet uit voortgezette activiteiten uit op ruim 9,3 miljard euro, van bijna 9,3 miljard euro in 2018. Het bedrijfsresultaat (ebitda) zou moeten uitkomen op meer dan 1,3 miljard euro. Dat was iets meer dan 1 miljard euro een jaar eerder. Voor het vierde kwartaal van 2019 ligt de gemiddelde prognose voor de omzet op 2,3 miljard euro, met een ebitda van 301 miljoen euro.

Analisten van KBC Securities verwachten dat AkzoNobel bij zijn strategische update met nieuwe financiële doelstellingen voor de middellange termijn zal komen, met ook extra kostenbesparende maatregelen. Verder denkt KBC dat AkzoNobel van plan is om in 2020 nog eens een bedrag van 1 miljard euro aan eigen aandelen te gaan inkopen, bovenop het lopende inkoopprogramma van 500 miljoen euro.

ING zegt dat vooral de vooruitzichten van AkzoNobel interessant zullen zijn. Mogelijk kunnen die wat zwakker zijn door de uitbraak van het nieuwe coronavirus in China en de economische verstoringen door de ziekte in het land. China is een belangrijke markt voor AkzoNobel, goed voor circa 14 procent van de omzet van de onderneming. Daarnaast denkt ING ook dat het bedrijf met meer kostenbesparingen en aandeleninkopen zal komen op de beleggersdag die wordt gehouden in Londen.