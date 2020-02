'Omzet en winst Vopak gestegen in 2019'

Gepubliceerd op | Views: 338

AMSTERDAM (AFN) - Tankopslagbedrijf Vopak heeft in 2019 naar verwachting een hogere omzet behaald dan een jaar eerder, met ook een stijging van de winst. Dat komt naar voren uit een consensus van analistenschattingen samengesteld door persbureau Bloomberg. Vopak komt woensdag met resultaten naar buiten.

De jaaromzet ligt volgens de consensus op 1,3 miljard euro. Dat was 1,25 miljard euro in 2018. Bij de brutowinst (ebit) is de gemiddelde verwachting van analisten bijna 501 miljoen euro tegen een ebit-bedrag van ruim 463 miljoen euro in het voorgaande jaar. De consensus voor de nettowinst ligt op iets meer dan 366 miljoen euro. In 2018 verscheen een bedrag onder de streep van bijna 290 miljoen euro.

Bij de bekendmaking van de cijfers over het derde kwartaal in november verklaarde Vopak dat het prestatieverbeteringsprogramma waarschijnlijk grotere besparingen oplevert dan eerder werd verwacht. Verder waren de voorbereidingen voor de nieuwe regels rond uitstoot van zwavel door rederijen die per 1 januari ingingen, grotendeels afgerond. Volgens Vopak zouden die voorbereidingen vanaf het vierde kwartaal positief bijdragen aan de omzet.

In januari werd nog bekend dat Vopak de verkoop van zijn terminal in het Spaanse Algeciras aan investeerder First State Investments had afgerond. Vopak verkocht eerder ook al de terminals in Amsterdam en Hamburg aan dezelfde partij. Tegelijkertijd is Vopak bezig met uitbreiding van de capaciteit elders. Zo werd in november gemeld dat het bedrijf een nieuwe terminal gaat bouwen in Texas, terwijl de terminal in Antwerpen wordt vergroot. Ook gaat Vopak een samenwerkingsverband aan voor een terminal in China.