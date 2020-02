Esperite reageert op berichten over verlies bloedmonsters

Gepubliceerd op | Views: 1.664

AMSTERDAM (AFN) - Stamcelbedrijf Esperite benadrukt dat zijn database en geregistreerde bloedmonsters veilig zijn. De beursgenoteerde onderneming reageert daarmee op mediaberichten over het vermeende verlies van navelstrengbloedmonsters bij transporten uit België en Zwitserland naar Polen. Volgens Esperite was het opslag- en datasysteem bij de overdracht van de monsters in werking en werden alle monsters geregistreerd.

Esperite zegt verrast te zijn dat geen van de twee betrokken bedrijven, PBKM Famicord en Myrisoph CSG-Bio, contact met Esperite opnam om deze kwestie te bespreken. Esperite had hen kunnen helpen met voorlichting over het gebruik van de database, de vereiste procedures en de traceerbaarheid van de monsters. Daarmee had chaos in de communicatie voorkomen kunnen worden, aldus Esperite.

Het aandeel Esperite werd vrijdag tot nader order stilgelegd op last van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De marktwaakhond verwachtte dat Esperite op korte termijn met een persbericht zou komen. Rond het bedrijf is veel te doen. Vorig najaar legde de AFM de handel in aandelen van Esperite al meerdere keren stil.