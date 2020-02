AEX begint met kleine min

Gepubliceerd op | Views: 221

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam is maandag met een kleine min begonnen. Ook de andere Europese beurzen openden licht lager. Beleggers hielden de ontwikkelingen rond het nieuwe coronavirus in China in de gaten en keken uit naar de stroom van bedrijfsresultaten die later deze week naar buiten komen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,2 procent lager op 615,02 punten. De MidKap verloor ook 0,2 procent, tot 953,29 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs zakten tot 0,3 procent.

Air France-KLM steeg 0,8 procent bij de middelgrote bedrijven. De luchtvaartcombinatie vervoerde in januari 7,5 miljoen reizigers. Dat betekende een stijging van 2,2 procent. KLM zag het aantal passagiers met 3,7 procent toenemen. KLM-baas Pieter Elbers sprak van een goed begin van het nieuwe jaar, maar waarschuwde voor de gevolgen van het nieuwe coronavirus. KLM vliegt al enige tijd niet meer op China en dat blijft zeker tot half maart zo.