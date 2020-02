BAM mag cruisesteiger bouwen in Abu Dhabi

Gepubliceerd op | Views: 261

BUNNIK (AFN) - Bouwbedrijf BAM heeft een opdracht voor het ontwerp en de bouw van een steiger voor cruiseschepen in het emiraat Abu Dhabi in de wacht gesleept. Die steiger op het eiland Sir Bani Yas moet het voor passagiers van cruiseschepen makkelijker maken om de stranden op het eiland te bezoeken. Nu gaan de cruiseschepen nog voor de kust voor anker waarna reizigers met kleinere bootjes naar de kust worden gebracht.

De steiger moet ruimte bieden aan twee cruiseschepen tegelijkertijd. BAM denkt het bouwwerk eind dit jaar af te kunnen hebben.

Met de opdracht is ongeveer 25 miljoen euro gemoeid. In het contract is ook nog de optie opgenomen om golfbrekers aan te leggen om de kust te beschermen.

Sir Bani Yas ligt ongeveer 170 kilometer ten zuidwesten van de stad Abu Dhabi, de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten.