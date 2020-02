'AEX begint vlak aan drukke cijferweek'

Mensen geloof me maar de Chinezen regerng is heel sneaky. Ik verwacht namelijk dat er veel meer besmettingen zijn dan de 50.000 die gemeld zijn. Wuhan heeft alleen al 12 miljoen inwoners als maar 10% besmet is is dat al 1.2 miljoen mensen. Als dat naar buiten komt is dat een ramp voor China en gaat de wereld beuren in elkaar zakken.



De Chinese regering kan deze aantallen niet te lang nder de pet houden.



Heb begrepen dat ze sommige fabrieken tot 1 maart stil dicht blijven dat is catastrophaal voor bedrijven en de wereld economie.