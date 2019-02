Bomvolle cijferweek voor beleggers Amsterdam

Gepubliceerd op | Views: 4.167

AMSTERDAM (AFN) - Beleggers in Amsterdam kunnen de borst natmaken voor een buitengewoon drukke week met resultaten van grote AEX-bedrijven als Randstad, AkzoNobel, ABN AMRO, Heineken, DSM en Aegon. Ook de agenda met bedrijfscijfers in het buitenland is goedgevuld, net als de rol voor macro-economische gegevens.

Na een rustig begin op maandag komt uitzender Randstad dinsdag met resultaten, samen met natuurvoedingsbedrijf Wessanen. Woensdag is het de beurt aan ABN AMRO, verfproducent AkzoNobel, bierbrouwer Heineken, maaltijdbestelbedrijf Takeaway.com, vastgoedfondsen Unibail-Rodamco-Westfield en Vastned, plus tankopslagbedrijf Vopak.

Donderdag worden de boeken geopend door onder meer verzekeraars Aegon en NN Group, speciaalchemieconcern DSM, ingenieursbureau Arcadis, maritiem oliedienstverlener SBM Offshore, beursexploitant Euronext en automatiseerder Ordina. Vrijdag volgen dan detacheerder Brunel en vastgoedinvesteerder Retail Estates.

Staal- en industrieconcern

Uit Europa komen publicaties van bijvoorbeeld staal- en industrieconcern ThyssenKrupp, vliegtuigbouwer Airbus, autofabrikant Renault, levensmiddelengigant Nestlé, de grote banken Commerzbank, Credit Suisse en Crédit Agricole en verzekeringsreus Allianz. Uit de Verenigde Staten worden resultaten gemeld van onder meer aanbiedingensite Groupon, leverancier van netwerkapparatuur Cisco Systems, frisdrankproducenten Coca-Cola en PepsiCo en tractorbouwer Deere.

Op economisch gebied is er informatie over onder meer de industrie en economie in Europa, terwijl uit de VS gegevens komen over inflatie, detailhandelsverkopen, industrie en het consumentenvertrouwen. Uit Azië komen cijfers over de Japanse economie en de handel van China. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceert data over inflatie, economische groei, handel en winkelverkopen.

Brexitperikelen

Naast het cijfergeweld blijft de aandacht op de financiële markten ook uitgaan naar de handelsspanningen tussen de VS en China en de brexitperikelen. Vrijdag sloten de Europese beurzen lager door hernieuwde handelsvrees. De AEX-index in Amsterdam zakte 0,5 procent tot 527,99 punten. De MidKap verloor 2,3 procent tot 710,75 punten. Parijs en Londen daalden tot 0,5 procent, Frankfurt verloor 1,1 procent. Op Wall Street waren beperkte uitslagen te zien.