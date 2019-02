Egypte bekijkt bod VEON op GTH

Gepubliceerd op | Views: 466 | Onderwerpen: Egypte

CAÏRO (AFN) - De Egyptische financiële toezichthouder bekijkt het bod van telecombedrijf VEON op de uitstaande aandelen van zijn Egyptische dochter Global Telecom Holdings (GTH). VEON maakte het bod afgelopen week bekend.

Als dat bod slaagt wil het in Amsterdam genoteerde bedrijf zijn dochteronderneming van de beurs halen. VEON heeft ruim 57 procent van de aandelen in handen. Voor de resterende 42,31 procent van de aandelen wil het telecomconcern 5,30 Egyptische pond per aandeel betalen.

VEON wil al langere tijd GTH privatiseren en was daarover ook in onderhandeling met de toezichthouder. Eind vorige maand beloofde VEON al garant te staan voor de financiering van bepaalde schulden van GTH en onder meer betalingen aan obligatiehouders.