'Van groot belang dat er extra compensatie komt voor horeca'

DEN HAAG (ANP) - "Het is van groot belang dat er extra compensatie komt voor de horeca. Dat is hard nodig." Dat zegt voorzitter Robèr Willemsen van Koninklijke Horeca Nederland in reactie op het nieuws dat het kabinet de lockdown wil verlengen en extra steunmaatregelen wil voor ondernemers.

"Het is ook van groot belang dat er nu ook compensatie komt voor de startende ondernemers die in 2020 begonnen zijn", aldus Willemsen.

Non-food vertegenwoordiger INretail vreest de komende maanden "een tsunami" aan faillissementen en ontslagen. "Als de situatie niet verandert, wordt het een bloedbad." De brancheorganisatie is "extreem verontrust. Iedere dag wordt de situatie nijpender."

In een peiling waar 1300 ondernemers aan meededen, gaf ruim 60 procent aan zeker te weten dat hun onderneming in 2021 moet afslanken. Tienduizenden banen staan op de tocht en de paniek is groot. "Er dreigt een groot maatschappelijk probleem, waarvan ook toekomstige generaties de lasten moeten dragen."

INretail wil ook dat het afhalen van bestellingen groen licht krijgt. "Net als de horeca en bouwmarkten moeten ook winkels van hun entree een afhaalloket kunnen maken."