Beleggers staan voor begin cijferseizoen

AMSTERDAM (ANP) - De aandelenbeurzen staan na een positief begin van 2021 de komende week voor de eerste jaarcijfers. Met name in de VS komt al een aantal grote bedrijven als luchtvaartmaatschappij Delta Air Lines, vermogensbeheerder BlackRock en de banken Citigroup, JPMorgan Chase en Wells Fargo met resultaten. In Nederland openen laadpalenuitbater Fastned en maaltijdbezorger Just Eat Takeaway de boeken.

Beleggers voelen onder meer de steun van de aanstaande Amerikaanse president Joe Biden. Die kwam met plannen voor biljoenen dollars aan extra stimuleringsmaatregelen om de Amerikaanse economie door de coronacrisis te loodsen. Biden reageerde daarmee kort voor het weekend op een tegenvallend banenrapport uit de Verenigde Staten en zette Wall Street op nieuwe records.

Bij de cijfers van de Amerikaanse banken zal de aandacht onder meer uitgaan naar de dollars die zij opzij hebben moeten zetten om slechte leningen af te dekken. Meevallende cijfers kunnen de markten een impuls geven.

Fastned

In Amsterdam is het dinsdag de beurt aan uitbater van snellaadstations voor elektrische auto's Fastned om de boeken te openen. Een dag later doet maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway hetzelfde. Van het AEX-fonds is bekend dat het profiteert van de coronacrisis omdat veel meer mensen eten thuis laten bezorgen nu restaurants al lange tijd gesloten zijn.

Op macro-economisch gebied zijn er cijfers over de industriële productie in de eurozone en de Verenigde Staten, net als de Amerikaanse winkelverkopen. Verder kijken beleggers opnieuw scherp naar de ontwikkelingen op het gebied van de coronacrisis en de mogelijke verlenging en aanscherping van de Nederlandse lockdown.

Extra aandacht gaat komende week verder uit naar Twitter, doordat het bedrijf het privéaccount van de Amerikaanse president Donald Trump en een aantal Trump-gelieerde accounts op zwart zette. Dit vanwege het risico op het aanzetten tot geweld. Ook Facebook en Instagram hebben de accounts van Trump in elk geval tot na de inauguratie van Joe Biden op zwart gezet.

Vorige week

De Amsterdamse aandelenbeurs sloot vrijdag met winst na een positieve handelsweek. De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 1,3 procent hoger op 645,60 punten. De hoofdindex boekte een plus van ruim 3 procent in de eerste week van 2021. De MidKap won 0,5 procent tot 972,79 punten. Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot 0,5 procent.

De aandelenbeurzen in New York scherpte vrijdag de eerdere recordstanden aan. De toonaangevende Dow-Jonesindex eindigde met een plus van 0,2 procent op 31.097,97 punten. De brede S&P 500 steeg 0,6 procent tot 3824,68 punten en de technologiebeurs Nasdaq klom 1,3 procent tot 13.105,20 punten.