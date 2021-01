Coronacrisis duidelijk te merken in verkeersintensiteit

DEN HAAG (ANP) - De impact van de coronacrisis en de maatregelen om het virus in te dammen, zijn duidelijk te zien in het aantal verkeersbewegingen. Naast de luchtvaart en het openbaar vervoer is de daling ook te merken op de weg, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het vliegverkeer werd al vanaf maart ernstig beperkt en kwam in april zelfs vrijwel volledig stil te liggen. In april 2020 vloog maar 2 procent van het aantal passagiers in vergelijking met een jaar eerder. In mei was dit 3 procent. Daarna is het aantal vliegtuigpassagiers weer toegenomen, maar het aantal ligt nog ruim 70 procent lager dan een jaar eerder.

Na de eerste gedeeltelijke lockdown afgelopen voorjaar werd het ook stil in het openbaar vervoer. Op sommige dagen maakte minder dan 10 procent van het aantal personen gebruik van trein, tram, bus of metro in vergelijking met een jaar eerder. Vanaf half mei was er sprake van een lichte stijging. In september bleef het aantal instappers stabiel en in de loop van oktober nam het aantal weer af. In het vierde kwartaal van 2020 lag het aantal instappers op minder dan de helft van dat in de vergelijkbare periode van 2019.

Ook op de weg werd het aanvankelijk rustiger. Dit was vooral in de weekeinden te merken. Eind maart en begin april was het weekendverkeer op zo'n 35 procent van 'normaal'. Doordeweeks was het de tweede week van april het rustigst, toen het verkeer maar de helft bedroeg van dat een jaar eerder. Aan het eind van het jaar lag de verkeersintensiteit doordeweeks rond de 80 procent in vergelijking met die van 2019, en in het weekeinde op grofweg 70 procent.

Bij het vrachtverkeer was de daling van het aantal verkeersbewegingen minder sterk. In de tweede week van april daalde het vrachtverkeer in het weekend naar iets meer dan de helft van dat in 2019. Begin juli was de intensiteit van het vrachtverkeer nagenoeg vergelijkbaar met 2019. Sindsdien schommelt het vrachtverkeer rond het niveau van een jaar eerder.