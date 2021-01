Coronapandemie heeft duidelijk vat op techbeurs CES

LAS VEGAS (ANP) - Ook 's werelds grootste techbeurs Consumer Electronics Show (CES) staat komende week in het teken van de coronapandemie. Niet alleen wordt het jaarlijkse evenement vanwege het virus, de lockdowns en reisrestricties virtueel gehouden, ook op de beurs zelf zullen vele praktische coronatoepassingen worden gepresenteerd.

Organisator Consumer Technology Association, plant onder meer een 'Covid-19 State of the Union' om aanwezigen te informeren over vaccins en behandelingen. Verder staat ook een panel gepland over hoe de toekomst van het onderwijs eruit moet komen te zien. Tijdens de CES zullen ook tal van voorbeelden worden geshowd over hoe technologie de gezondheidszorg kan ondersteunen met virtuele zorgmodellen om zorg op afstand te kunnen verlenen.

Daarnaast blijft de aandacht uitgaan naar de verdere omarming van het 5G-netwerk. Die techniek gaat ervoor zorgen dat allemaal nieuwe taken op afstand uitgevoerd kunnen worden. Ook op het gebied van mobiliteit en in het winkellandschap zal 5G een duidelijkere rol gaan spelen. Verder zullen touchless- of voice-based-technologieën naar verwachting een grote rol spelen op het vierdaagse evenement.

Kosten nog moeite bespaard

Doorgaans bezoeken 200.000 mensen de CES in Las Vegas om de technologische snufjes met eigen ogen te bewonderen. Zo laten bedrijven het niet na bezoekers met grote shows en presentaties om hun technologische doorbraken aan het licht te brengen. Daarbij worden kosten nog moeite gespaard. Dit jaar zullen de presentaties vooral meer praktisch van aard zijn, zo is de verwachting.

Meer dan negentig Nederlandse bedrijven laten zich de komende week zien. Daarmee is het de grootste Nederlandse delegatie ooit op de CES. Het Nederlandse virtuele hoekje wordt op 11 januari geopend door staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) en prins Constantijn, voorman van koepelorganisatie TechLeap, die vroeger StartupDelta heette.

De vorige editie van de CES was net voor de internationale uitbraak van het coronavirus. Dat congres stond onder meer in het teken van de stad van de toekomst, met 5G-internet, vliegende auto's en kunstmatige intelligentie. Nederland heeft ook al jaren een eigen hoekje op het congresterrein, het Netherlands Tech Square.