Grote techbedrijven doneren voor inauguratie Biden

quote: VforVermogen schreef op 10 januari 2021 09:43:

Ik vind het eng dat Big Tech zo een concurrent (Parler) uitschakelt en bepaalt wie, wat mag zeggen (Trump).

Wat je zegt is feitelijk niet juist. Trump wordt geen spreekverbod opgelegd. Hij kan elk medium naar vrije keuze opzoeken om zijn boodschap over de bühne te brengen. Hij kan ook op het Capitool gaan staan met een megafoon in zijn hand en al die leugens roeptoeteren. Hij kan weer zoete broodjes gaan bakken met FoxNews dat jaren het nieuws in zijn voordeel heeft gemanipuleerd.Hij kan met de vele verdiende miljarden gedurende zijn presidentschap, zelf een paar clouddiensten inhuren en Parler ondersteunen. Doet ie niet want hij zorgt er altijd voor dat anderen risico lopen, niet hij.BigTech neemt eindelijk zijn verantwoordelijkheid. Een beetje aan de late kant gezien de enorme schade die is berokkent ...