Europese beurzen sluiten overwegend lager

Gepubliceerd op | Views: 210 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen zijn vrijdag overwegend lager gesloten. Op de Amsterdamse beurs ging de aandacht uit naar maaltijdbestelbedrijf Takeaway.com, dat de overnamestrijd om de Britse branchegenoot Just Eat overtuigend won van techinvesteerder Prosus. Zowel Takeaway als Prosus werd hoger gezet.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,4 procent lager op 610,43 punten. De MidKap daalde een fractie tot 930,61 punten. Parijs, Londen en Frankfurt noteerden minnen van 0,1 procent.

Takeaway maakte bekend 80,4 procent van de aandelen Just Eat aangeboden te hebben gekregen, tegen 0,02 procent die bij Prosus werden aangemeld. Het Nederlandse bedrijf en het eveneens aan de Amsterdamse beurs genoteerde Prosus probeerden beide minimaal 50 procent plus één aandeel in handen te krijgen. Takeaway steeg 1,6 procent bij de middelgrote bedrijven, Just Eat kreeg er in Londen 1,9 procent bij.

Prosus

Prosus was koploper in de AEX met een winst van 3,4 procent. Dat bedrijf maakte ook bekend meer geld te steken in de Indiase markt voor digitaal krediet. Dochteronderneming PayU neemt daarvoor de snelgroeiende Indiase kredietverstrekker PaySense over.

Ahold Delhaize klom 1,3 procent. Het Amerikaanse onderdeel Giant Food Stores steekt 114 miljoen dollar in eigen groei. Galapagos steeg 0,7 procent. De Amerikaanse farmaceut Gilead Sciences heeft inmiddels 25,84 procent van de biotechnoloog in handen. De uitbreiding komt voort uit de megadeal die de twee bedrijven vorig jaar sloten.

Ryanair

In Dublin kreeg Ryanair er 5,6 procent bij. De Ierse budgetvlieger werd positiever over dit boekjaar dankzij veel last-minute boekingen rond de feestdagen. Ook andere luchtvaartfondsen als EasyJet (plus 4,2 procent) en British Airways-moeder IAG (plus 4,6 procent) deden het goed.

Het Britse automerk Aston Martin schoot ruim 15 procent omhoog na berichten dat het met Geely praat over een investering. Die Chinese automaker is onder meer eigenaar van Volvo en heeft een belang in Mercedes-maker Daimler.

De euro was 1,1115 dollar waard tegen 1,1105 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent minder op 59,40 dollar. Brentolie werd 0,2 procent duurder op 65,50 dollar per vat.