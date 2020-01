Hoekstra tevreden met nieuwe topman ABN AMRO

Elke belegger weet toch dat het maar om 7 zaken gaat en waar de FIU ook een Zeer bedenkelijke rol in heeft gehad .

En dat dit 4 Miljard beurswaarde heeft gekost .

Overdreven natuurlijk.

aangezien ABN ruimschoots aan haar verplichtingen en waarschuwingen heeft voldaan.

Dat zal natuurlijk ook een Rechter inzien .

Dus snel op naar de 20 Euro in 2020 daar waar ABN behoort te staan te schijnen als Parel van de AEX .

ABN AMRO rapporteert nettowinst van EUR 478 miljoen over Q1 2019

ABN AMRO rapporteert nettowinst van EUR 693 miljoen over Q2 2019

ABN AMRO rapporteert nettowinst van EUR 558 miljoen over Q3 2019