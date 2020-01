'Geely praat met Aston Martin over investering'

Gepubliceerd op | Views: 446

GAYDON (AFN) - De Chinese automaker Geely praat met het Britse sportwagenmerk Aston Martin over een investering. Dat schrijft de Britse zakenkrant Financial Times. Momenteel doen de Chinezen, die onder meer eigenaar zijn van de automerken Lotus en Volvo en een belang van 10 procent hebben in Mercedes-moeder Daimler, boekenonderzoek.

Geely is overigens niet de enige partij die mogelijk wil instappen bij Aston Martin. Eerder waren er al berichten dat de Canadese miljardair Lawrence Stroll een belang wil nemen in Aston Martin. Hij zou ongeveer 200 miljoen pond, ruim 235 miljoen euro, neer willen leggen voor net geen 20 procent van de aandelen.

Met het geld dat Aston Martin bij een investeerder hoopt op te halen, wil het bedrijf een aantal relatief dure leningen af willen lossen.