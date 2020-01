Gepubliceerd op | Views: 130

NEW YORK (AFN) - De Dow-Jonesindex in New York is vrijdag door de grens van 29.000 punten gebroken. Dat gebeurde even na 16.00 (Nederlandse tijd), waarna de koers snel weer onder de psychologische grens zakte.

Op 15 november sloot de Dow-Jonesindex voor het eerst boven de vorige belangrijke grens, die van 28.000 punten.