VolkerWessels verkoopt distributiecentrum

AMERSFOORT (AFN) - Bouwer VolkerWessels heeft via zijn samenwerkingsverband met investeerder Aberdeen Standard Investments een distributiecentrum verkocht. De koper was de Britse vermogensbeheerder Tritax, die voor het eerst een aankoop deed in Nederland.

Het distributiecentrum ligt op de Bavelse Berg in Breda en is eind vorig jaar opgeleverd. Het is gebouwd door Systabo, een onderdeel van VolkerWessels. Het object heeft een oppervlakte van 46.000 vierkante meter.

Financiële details zijn niet bekendgemaakt.