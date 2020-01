Banengroei VS in lagere versnelling

Gepubliceerd op | Views: 655 | Onderwerpen: Verenigde Staten

WASHINGTON (AFN/BLOOMBERG) - De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in december minder sterk toegenomen dan verwacht. De banengroei kwam tevens aanzienlijk lager uit dan een maand eerder. Uit cijfers van het Amerikaanse ministerie van Arbeid blijkt verder dat de loongroei in 's werelds grootste economie is afgezwakt.

Exclusief de landbouw zijn er vorige maand 145.000 banen bijgekomen in de VS, waar economen in doorsnee hadden gerekend op een aanwas van 160.000 banen. In november ging de Amerikaanse werkgelegenheid nog met een herziene 256.000 banen vooruit.

De sterke terugval hangt samen met een erg sterk banencijfer uit november. Dat was weer deels te danken aan de lange staking bij autoconcern General Motors (GM) die in oktober eindigde. Werknemers die toen hun werk neerlegden keerden in november weer terug naar hun werkplek. Dat zorgde destijds voor een plus van tienduizenden banen. De werkloosheid bleef zoals verwacht stabiel op 3,5 procent.

Beleggers vinden deze cijfers altijd erg interessant omdat ze van invloed kunnen zijn op het rentebeleid van de Federal Reserve, het stelsel van Amerikaanse centrale banken. Het gemiddelde uurloon steeg met 0,1 procent op maandbasis, na een herziene plus van 0,3 procent een maand eerder. Dat is een interessant gegeven, omdat de stijgende lonen de inflatie kunnen aanjagen. Ook dat is iets waar de Fed naar kijkt.