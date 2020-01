Beurzen wachten op banenrapport VS

Of het banenrapport nu lager of hoger valt, het blijft positief:



1. bij een lager banenrapport gaat de fed de rente mogelijk weer verlagen.

2. bij een hoger banenrapport groeit de economie



Beiden positief voor de Amerikaanse belegger en wij lopen gedwee achter de VS aan (met alles).



Het kan niet meer stuk tegenwoordig. Geen vuiltjes aan de lucht...?