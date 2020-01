Prosus-dochter koopt digitale lener in India

Gepubliceerd op | Views: 286 | Onderwerpen: India

MUMBAI (AFN) - Techinvesteerder Prosus zet sterker in op de Indiase markt voor digitaal krediet. Dochteronderneming PayU koopt daarvoor PaySense, een snel groeiend Indiaas bedrijf voor online leningen.

PayU is van plan een meerderheidsbelang in PaySense te nemen, waarbij die laatste onderneming op 185 miljoen dollar wordt gewaardeerd. De betalingsverwerker van Prosus komt daarnaast met een kapitaalinjectie van 200 miljoen dollar voor PaySense over de brug.

PaySense fuseert bij de deal met LazyPay, het bedrijf van PayU dat ook al via de digitale weg geld uitleent in India.