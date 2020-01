'Beurshandel in teken banenrapport VS'

Gepubliceerd op | Views: 1.145 | Onderwerpen: Verenigde Staten

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs begint vrijdag naar verwachting met een kleine winst. Ook de andere Europese beurzen lijken licht hoger te openen. Beleggers verwerken een nieuw slotrecord van de Dow-Jonesindex op Wall Street en kijken vooral uit naar het belangrijke Amerikaanse banencijfer dat later op de dag wordt vrijgegeven.

Aan het handelsfront liet president Donald Trump weten wellicht te wachten tot na de Amerikaanse presidentsverkiezingen in november voor het afronden van een zogeheten fase 2-handelsdeal met China. Wel zal zijn regering binnenkort al beginnen met de onderhandelingen voor zo'n vervolgakkoord. De Chinese vicepremier Liu He reist volgende week naar de Verenigde Staten om een handtekening te zetten onder de eerste fase van het handelsakkoord.

Aan het brexitfront heeft het Britse Lagerhuis de wetgeving goedgekeurd die nodig is voor het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. De wetgeving gaat nu naar het Hogerhuis. Na Britse ratificatie moet het Europees Parlement nog zijn fiat geven aan de afspraken met Londen. Die stemming vindt eind januari plaats.

Apple

Bij de bedrijven gaat de aandacht uit naar de Europese toeleveranciers van de Amerikaanse techreus Apple. Het aandeel Apple bereikte donderdag op Wall Street de hoogste koers ooit na cijfers van de Chinese overheid waaruit bleek dat de verkoop van iPhones in China vorige maand met meer dan 18 procent is gestegen.

Op het Damrak staat Galapagos in de belangstelling. De Amerikaanse farmaceut Gilead Sciences heeft inmiddels 25,84 procent van de biotechnoloog in handen. De uitbreiding komt voort uit de megadeal die de twee bedrijven vorig jaar sloten. Die gaf Gilead het recht zijn belang in Galapagos uit te breiden tot 29,9 procent.

Van Lanschot Kempen

Van Lanschot Kempen liet weten 35 miljoen euro af te schrijven op zijn Merchant Banking-activiteiten. Volgens de vermogensbeheerder heeft de afschrijving te maken met de mindere groeiverwachting bij de divisie en het toepassen van nieuwe boekhoudregels. De afwaardering heeft volgens Van Lanschot geen impact op de liquiditeitspositie, de kapitaalratio en het dividendbeleid van de onderneming.

De Europese beurzen sloten donderdag met winst. De AEX-index klom 0,3 procent tot 612,55 punten en de MidKap won 0,4 procent tot 930,96 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt stegen tot 1,3 procent. In New York sloot de Dow-Jonesindex op 28.956,90 punten. Dat is de hoogste slotstand ooit en 0,7 procent meer dan een dag eerder. De brede S&P 500 won ook 0,7 procent en techbeurs Nasdaq steeg 0,8 procent.

De euro was 1,1108 dollar waard tegen 1,1105 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,2 procent in prijs tot 59,46 dollar. Brentolie werd 0,1 procent goedkoper op 65,29 dollar per vat.