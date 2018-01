Philips benoemt nieuwe bestuurder in VS

Gepubliceerd op | Views: 357 | Onderwerpen: Verenigde Staten

AMSTERDAM (AFN) - Philips heeft Vitor Rocha naar voren geschoven als nieuwe topman van zijn Amerikaanse tak. Rocha komt over van de divisie die zich bezighoudt met ultrasoongeluid en volgt met onmiddellijke ingang Brent Schafer op, zo meldt het bedrijf dat actief is in de gezondheidstechnologie.

Schafer stapt aan het einde van de maand over naar branchegenoot Cerner, waar hij topman wordt. Hij zal tot die tijd zijn werkzaamheden overdragen aan de Braziliaan Rocha. Philips-topman Frans van Houten dankt Schafer voor zijn inzet.