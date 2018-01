Wall Street verwerkt dip obligatiemarkt

Gepubliceerd op | Views: 1.910 | Onderwerpen: obligaties

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stonden woensdag halverwege de handel licht in de min. Het sentiment op de beursvloer werd gedrukt door een bericht over een mogelijk einde aan het Chinese opkoopprogramma voor Amerikaanse staatsleningen. Ook de waarde van staatsobligaties en de dollar stonden onder druk. De rentes op staatsobligaties gingen juist omhoog.

De Dow-Jonesindex stond omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) vlak op 25.390 punten. De breder samengestelde S&P 500 daalde 0,1 procent tot 2748 punten en de Nasdaq zakte 0,3 procent tot 7142 punten.

Oplopende rentes kunnen voor de financiële markten tweeledig werken. Dit kan betekenen dat beleggers meer vertrouwen hebben in de economische vooruitzichten. Daarmee durven ze het aan om veilig geachte stukken van de hand te doen. Als de rente te snel oploopt, kan dat ook negatief uitpakken voor aandelenmarkten, omdat het dan aantrekkelijker wordt om in obligaties te investeren in plaats van in aandelen.

United Continenal Holdings

Bij de bedrijven steeg luchtvaartmaatschappij United Continental Holdings 6,7 procent, nadat het met sterke vervoerscijfers kwam. Domino's Pizza werd 4,2 procent minder waard op de aankondiging van het vertrek van topman Patrick Doyle.

Apple daalde 0,6 procent. De technologiegigant kreeg te maken met nieuwe vragen omtrent de accugerelateerde prestatieverminderingen van iPhones.

Lennar

Huizenbouwer Lennar kwam met minder dan verwachte cijfers over afgelopen kwartaal, maar steeg 2 procent. Winkelketen Target steeg 2,6 procent na een positief analistenrapport.

Eastman Kodak ging na de koerswinst van een dag eerder van 119 procent opnieuw fors omhoog. Het fotografiebedrijf kondigde toen aan zijn eigen cryptomunten uit te willen geven. De komst van de Kodakcoin zorgde woensdag opnieuw voor een stijging van 73 procent.

De euro was 1,1965 dollar waard, evenveel als eerder op de dag bij het sluiten van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie werd 0,6 procent duurder op 63,34 dollar. Brentolie kostte 0,2 procent meer op 68,92 dollar per vat.