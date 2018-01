Kardan in gesprek met obligatiehouders

Gepubliceerd op | Views: 1.114

AMSTERDAM (AFN) - Kardan heeft met zijn houders van ongedekte obligaties overlegd over zorgen omtrent terugbetaling van de leningen. De in Amsterdam genoteerde Israëlische investeringsmaatschappij wees er onder meer op nog nooit zijn verplichting te hebben verzaakt. Claims zouden daarom ongegrond zijn.

Ook zei Kardan dat het in vergevorderde gesprekken is verwikkeld over de verkoop van dochteronderdeel Tahal. De opbrengsten kunnen gebruikt worden om obligatiehouders terug te betalen.