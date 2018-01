New York klaagt Shell aan wegens milieu

Onze wereld is Hysterisch geworden, er is in werkelijkheid Global Cooling op komst wat voor gemanipuleerde wereldwijde temperatuur data en gemanipuleerde computer modellen men ook gebruikt.



Sorry er is Global Cooling op komst en de wereldwijde temperatuur gaat met ruwweg 1.3 graad Celcius van gemiddeld normaal afkoelen de komende 10 à 50 jaar. Niet te stoppen, wat men ook voor onzin blijft uitkramen, zogenaamd om geen gezichts verlies de leiden.



Klimaat wetenschappers en zeker Al Gore hebben vaak zeer beperkte slechts detail kennis van hun specifieke specialiteit, er zijn echter vele tientallen factoren die onze planeet temperatuur beinvloeden, als men daar geen kennis van heeft en of neemt leidt men nu en zeker over enige jaren gigantisch gezichtsverlies.



Global Cooling is coming en geen klimaat wetenschapper zal dit kunnen stoppen, deze mensen maken zich slechts belachelijk.



M.v.groet, Ronald Engels, Hulst, Zeeland.